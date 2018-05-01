محافظة الشرقية تدرس مشروع إقامة عربات للطعام

محافظة الشرقية تدرس مشروع إقامة عربات للطعامالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:16 م
جانب من الاجتماع
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ناقش اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، نماذج لعربات طعام ومشروبات متنقلة كمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب بأسعار تناسب جميع الفئات وإنشائه بشكل جاذب للجمهور وخلق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل جديدة للشباب وخلق نوع من التنافس يهدف لإستقرار وتوازن الأسعار وخلق مجالات عمل جديدة
جاء ذلك خلال إستقباله لعضويات المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية ، بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ وأسامه سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والنائب محمد الزاهد عضو مجلس النواب ونائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية ، الذين تقدموا بمقترح للمشروع.
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