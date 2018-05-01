ضبط مياه مقطرة بدون بيانات وأغذية اطفال منتهية الصلاحية وسولار مدعم بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بالغربية، حملة مكبرة بمدن ومراكز محافظة الغربية، تحت إشراف العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط جبن رومى غير صالحة للاستهلاك، ومياه مقطرة بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك، أغذية اطفال منتهية الصلاحية، وسولار مدعم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "أسامة ا ا" صاحب مصنع جبن رومى بدون ترخيص ببندر السنطة، والمسئول عنه "حنفى م ح" 52 سنة مقيم بقرية الناصرية مركز سمنود وبحوزته 10 أقراص جبن رومى وزن القرص 12 كيلو غير صالحه للاستهلاك، 10 أجولة ملح طعام وزن الجوال 50 كيلو غير صالح للاستهلاك، فى المحضر 8275 جنح مركز السنطة.

كما تم ضبط "محمد ر ا" صاحب محطة لتنقية المياه، بدون ترخيص بمنطقة الترعة العريضة أول طنطا، والمسئول عنها "هانى م ر" 48 سنة مقيم بمنطقة سيجر أول طنطا وبحوزته تنك مياه سعة 500 لتر بدون بيانات وغير صالحة، و25 عبوة معبأة مياه سعة الواحدة 10 لترات فى المحضر 615 جنح أمن دوله طوارئ قسم أول طنطا.

كما تم ضبط "سامح. ش.ص" 29 سنة صاحب مخزن مواد غذائية ببندر بسيون وبحوزته 741 عبوة أغذية أطفال منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 7457 جنح مركز بسيون.

وأسفرت الحملة عن ضبط الششتاوى ح ا 45 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه بقرية محلة روح مركز طنطا وبحوزته 87 عبوة مبيدات زراعيه غير مسجله بوزارة الزراعة فى المحضر رقم 373 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وضبط "وليد ز ا" 35 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بعزبة رياض مركز طنطا، مقيم بقرية شبشير الحصة وبحوزته 25 عبوة مبيدات زراعية غير مسجله بوزارة الزراعة فى المحضر رقم 374 جنح أمن دوله طوارئ مركز طنطا.

وضبط أحمد ا م 57 سنة صاحب محل بقالة بشارع جلال الدين قسم ثالث المحلة وبحوزته 74 عبوه كانز غير صالحة للاستهلاك فى المحضر 3661 جنح قسم ثالث المحلة.

كما تم ضبط 380 لتر سولار مدعم من قبل الدولة بحوزة بائع متجول بناحية طريق كفر كلا الباب مركز السنطة فر هارباً عند مشاهدة سيارة الحملة فى المحضر رقم 8276 جنح مركز السنطة.

وضبط محمد ع ع 31سنة صاحب محل بقاله بقرية بشبيش مركز المحله وبحوزته 42 عبوه أغذية أطفال منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 29715 جنح مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.