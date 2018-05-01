سوريا الديمقراطية تعلن بدء "عاصفة الجزيرة" لتحرير الفرات ودير الزور من "داعش"







رويترز

أعلن مجلس دير الزور العسكرى، المنضوى تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، بدء حملة "عاصفة الجزيرة" لتحرير شرق الفرات، والريف الشرقى لدير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال مجلس دير الزور العسكرى - فى بيان صادر عنه، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، "نعلن بدء الحملة لتحرير ما تبقى من أراض فى الجزيرة السورية، وشرق الفرات، والمناطق الشرقية بريف دير الزور الشرقى من داعش"، مضيفا "قررنا البدء فى هذه الحملة الحاسمة تأييدا ومؤازرة وواجبا تجاه أهلنا فى الجزيرة السورية عامة وريف دير الزور الشرقى خاصة، اللذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بفارغ الصبر".

بدوره، رحب التحالف الدولى - بزعامة الولايات المتحدة - ببدء الهجوم، مشيرا إلى أنهم سيدعمون "التحالف العربى السوري" أثناء هجومه فى وادى الخابور فى إطار مهمتها، وذلك بتوفير العتاد والتدريب والاستطلاع والدعم اللوجستى للمقاتلين المهاجمين.

وكان مسؤول فى قوات سوريا الديمقراطية قد أشار، فى وقت سابق، إلى أن القوات ستطلق الهجوم من جنوب الحسكة الخاضع لسيطرة "قسد".