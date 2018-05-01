سلطنة عُمان تدين تفجيرى العاصمة الأفغانية "كابول"الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:51 م
السلطان قابوس سلطان عمان
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أعربت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها للتفجيرين اللذين وقعا فى العاصمة الأفغانية كابول وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكدت السلطنة -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العُمانية "أونا"- على موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت الأسباب والدوافع.
يُذكر أن تفجيرين قد وقعا أمس استهدفا موقعا بالقرب من مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية فى العاصمة كابول، فضلا عن استهداف موكب لقوات حلف شمال الأطلنطى فى مدينة قندهار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا بينهم 11 طفلا، وإصابة أكثر من 40 شخصا آخرين.
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