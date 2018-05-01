تفكيك خلية إرهابية جنوب الموصل بالعراق

تفكيك خلية إرهابية جنوب الموصل بالعراقالثلاثاء، 01 مايو 2018 11:03 م
قوات الجيش العراقى
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى،اليوم الثلاثاء، أنه اخترق خلية إرهابية جنوب مدينة الموصل، وقام بتفكيكها.
وقال المتحدث باسم مركز الإعلام العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 تمكنت من اختراق خلية إرهابية وتفكيكها.
وأضاف أن القوة ألقت القبض على جميع أفراد الخلية من خلال كمين محكم فى منطقة (الكوار) التابعة لحمام العليل جنوب الموصل، لافتا إلى أن المتهمين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية.
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