العراق: العثور على نفق لداعش بداخله 13 صاروخًا جنوبى الموصل

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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، العثور على نفق كان يستخدمه تنظيم "داعش" الإرهابى، بداخله 13 صاروخًا جنوبى مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الثلاثاء - إنه استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20، على أحد الأنفاق التى كانت تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية بطول 400 وبداخله 13 صاروخًا من نوع (RBG7) و18 بطارية تستخدم للتفجير وصاروخ قاذفة ضد الدروع فى منطقة الكوار بحمام العليل جنوبى مدينة الموصل.

وكان مركز الإعلام الأمنى العراقى قد أعلن أنه اخترق خلية إرهابية جنوب مدينة الموصل، وقام بتفكيكها.

وأعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى يوليو 2017 تحرير الموصل بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابى.