إيقاف 2 من العاملين بمدرسة إسنا الفنية بنات بواقعة تسريب امتحان الفيزياء

إيقاف 2 من العاملين بمدرسة إسنا الفنية بنات بواقعة تسريب امتحان الفيزياءالثلاثاء، 01 مايو 2018 12:08 م
محمد بدر محافظ الاقصر
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قرر محافظ الأقصر محمد بدر، ايقاف 2 من العاملين بمدرسة إسنا الفنية بنات، لمدة 3 أشهر عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن تسريب نموذج اجابة بعض أسئلة امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الصناعى بمدرسة إسنا الصناعية بنات، وذلك طبقاً لنص المادة 63 من قانون 81 لسنة 2016.
وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فور علمها بتسريب نموذج إجابة بعض أسئلة امتحان الفيزياء للصف الأول الصناعى، قامت على الفور بإلغاء الامتحان واستبداله بالامتحان الاحتياطى، وتشديد التواجد الأمنى والحراسة بالمدرسة حتى انتهاء أعمال الامتحانات يوم 8 مايو الجارى.
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