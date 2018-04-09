مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة غرقًا بنهر النيل فى قوص بقنا







قنا - هند المغربى

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة قنا، من جهودها لمحاولة انتشال جثة ربة منزل وزوجها بعد انتشال جثة نجلهما والذين لقوا مصرعهم غرقا فى نهر النيل، بمنطقة الحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد سقوط 3 من أسرة واحدة بنهر النيل وغرقهم اثناء استقلالهم مركب بنهر النيل، وعلى الفور انتلقت قوة أمنية من قوات الإنقاذ النهرى بالتنسيق مع قوات الأمن بمركز شرطة قوص، برئاسة العقيد جمال سالمان، نائب مأمور المركز وأفادت التحريات الأولية مصرع محمد عبدالموجود عبد الكريم، 40 عامًا، وزوجته فايزة صبحى ربيع، 35 عامًا، وابنهما هشام 16 عامًا، فى نهر النيل بمنطقى الحمر والجعافرة بمركز قوص، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهرى بقنا من انتشال جثة الأبن، وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال جثتى عن والديه.