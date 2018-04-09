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فيديو وصور.. بدء تأبين شهداء كنيسة مارجرجس فى الذكرى الأولى لاستشهادهم

الإثنين، 09 أبريل 2018 01:11 م
فيديو وصور.. بدء تأبين شهداء كنيسة مارجرجس فى الذكرى الأولى لاستشهادهم بدء تأبين شهداء كنيسة مارجرجس


الغربية – مصطفى عادل
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بدأ منذ قليل، حفل الكورال لفرقة نبرة فرح لشباب كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية، فى حفل تأبين شهداء الكنيسة فى الذكرى السنوية الأولى على استشهادهم فى أحد الشعانين العام الماضى، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وأسر الشهداء وأقاربهم وحشد كبير من شعب الكنيسة.

وقالت فيكتوريا نجلة الشهيد ميشيل لبيب، أن يوم حادث أحد الشعانين هو يوم كرب فى حياة الكنيسة وأرق للشعب كله، وجعلنا نعبد الله بحرارة، مؤكدة أن الألم موجود ولكن التعزية تغلب الألم، وعبرنا فوق الألم، ونشعر بالفرحة بشهدائنا فى السماء.

أما القمس موسى واصف متحدثا بالإنابة عن الأباء الأساقفة، فقال إن اليوم هو يوم فرح بكل المقاييس فيه ننال تعزية ليست بقليلة بعد مرور عام على صعود شهداء كنيستنا الأبرار للسماء، مضيفًا أن الكنيسة ملكوت الله على الأرض وكل من هو داخل الكنيسة محفوظ فى هذا المكلوت، مضيفًا أن أيقونات شهداءنا الأبرار تزين الكنيسة.

وكان الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها  قد ترأس زفة أيقونات شهداء الكنيسة فى حادث تفجيرها فى أحد الشعانين العام الماضى.

وبدأت الزفة من المدخل الرئيسى للكنيسة، بعد أن دقت الكنيسة أجراسها، وحمل الشمامسة صور الـ30 شهيدا يليهم الأباء الكهنة، ثم الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.

واستقبل أسر الشهداء الصور بالدموع والحزن الشديد على فراقهم بعد مرور عام على استشهادهم.

وتم وضع صور الشهداء فى أيقونات وإشعال الشموع أمام كل صورة، وقام الأنبا بولا بالدخول للمذبح المقدس وترأس للقداس الإلهى، وسط حضور كبير لشعب الكنيسة الذين حرصوا على المشاركة فى إحياء الذكرى الأولى لأبناء الكنيسة.


 

 


 

 


 

 


 

 


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