رئيس اتحاد عمال سوريا: العمال لم يتوقفوا عن الذهاب لأعمالهم ونواصل بناء الوطن

رئيس اتحاد عمال سوريا: العمال لم يتوقفوا عن الذهاب لأعمالهم ونواصل بناء الوطنالإثنين، 09 أبريل 2018 02:43 م
مؤتمر العمل العربى
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قال جمال قادرى، رئيس الاتحاد العام لنقابات سوريا، إن الشعب السورى، برغم ما يمر به من حروب وإرهاب إلا أنه يؤمن بوحدة العرب، مشيرًا إلى أنه برغم الأعمال الوحشية التى تشهدها سوريا إلا أن الحياة لن تتوقف.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات سوريا، خلال اليوم الثانى لأعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربى، الذى يستمر حتى 15 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، أن العمال فى سوريا لم يتوقفوا عن الذهاب إلى أعمالهم وأن أبناء الشعب يواصلون بناء وطنهم.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات سوريا إلى أن العمال لن يتوقفو عن بناء المشاريع وتشييد المصانع رغم الحصار الذى تشهده سوريا، موضحًا أنه برغم هجرة الآلاف من الشعب السورى لعدد من البلدان إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عودة العديد منهم إلى وطنهم.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات سوريا، أن سوريا برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجهها إلا أنها لم تمد يدها إلى البنوك أو المنظمات الدولية.
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