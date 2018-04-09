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الإثنين، 09 أبريل 2018 06:57 م
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رئيس أركان الجيش الكويتى يبحث مع قائد عسكرى إيطالى سبل تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:43 م
رئيس أركان الجيش الكويتى يبحث مع قائد عسكرى إيطالى سبل تعزيز التعاون المشترك الجيش الكويتى - أرشيفية


أ ش أ
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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، اليوم الاثنين، مع رئيس اللجنة التوجيهية المشتركة للجانب الايطالى الفريق الركن طيار سيتيمو كابوتو، أوجه تعزيز التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع - فى بيان صحفى - إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.

حضر اللقاء رئيس الهيئة الكويتية للتسليح والتجهيز اللواء الركن أنور المزيدى، ورئيس هيئة التعليم العسكرى العميد الركن طيار عدنان الفضلى، والملحق العسكرى لايطاليا لدى الكويت العقيد الركن طيار فيتو كراكوس.

 

 

 


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