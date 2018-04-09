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الإثنين، 09 أبريل 2018 06:54 م
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ترامب: بوتين ربما يتحمل المسئولية عن الهجوم الكيماوى فى سوريا

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:32 م
ترامب: بوتين ربما يتحمل المسئولية عن الهجوم الكيماوى فى سوريا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين


رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ربما يتحمل المسئولية عن الهجوم الكيماوى فى سوريا
 
وندد الرئيس الأمريكى بالهجوم المشين على مدنيين أبرياء فى سوريا، إنه يدرس الوضع فى سوريا ويتحدث مع القادة العسكريين.

وأضاف ترامب أنه سوف يعرف إن كانت المسئولية تقع على عاتق روسيا أو سوريا أو إيران أو جميعها، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا سريعا بشأن سوريا بنهاية اليوم.

وأوضح ردا على سؤال بشأن الخيار العسكرى، أنه لا يستبعد شيئا.

 


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