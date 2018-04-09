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الإثنين، 09 أبريل 2018 06:57 م
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السلطة الفلسطينية تصرف رواتب موظفيها فى الضفة الغربية

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:10 م
السلطة الفلسطينية تصرف رواتب موظفيها فى الضفة الغربية الرئيس الفلسطينى محمود عباس


غزة (أ ف ب)
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أعلن مسئول نقابى فلسطينى فى قطاع غزة الاثنين، أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها فى الضفة الغربية، من دون صرف رواتب نظرائهم فى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حماس.

وأكد نقيب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية فى قطاع غزة عارف أبو جراد لوكالة فرانس برس أن "رواتب موظفى السلطة نزلت فى البنوك فى الضفة الغربية ولم تنزل لموظفى قطاع غزة".

ومن جانبه أكد مسئول فى وزارة المالية فى الحكومة الفلسطينية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، عدم صرف رواتب موظفى غزة، دون إعطاء أى تفاصيل عن أسباب ذلك.

وتابع أبو جراد "لم يتجرأ أى مسئول فى وزارة المالية فى الضفة الغربية على تبرير ما يجرى بحق موظفى قطاع غزة".  

 


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