الرئيس الفرنسى يقيم حفل عشاء بمتحف اللوفر للأمير محمد بن سلمان







(أ ش أ)

أقام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، حفل عشاء خاص بمتحف "اللوفر" لولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذى يزور فرنسا حاليا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، فى بيان، أن الزعيمين تمكنا، فى هذا الإطار الخاص، من بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل المباحثات الرسمية المرتقبة بينهما الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يلتقى ولى العهد السعودى اليوم الإثنين رئيس الوزراء الفرنسى ادوار فيليب ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي، على أن تعقد الثلاثاء جلسة مباحثات بين الرئيس الفرنسيو وولى العهد السعودي، بقصر الإليزيه، يليها عقد مؤتمر صحفي.

وأفادت مصادر مطلعة أن زيارة ولى العهد السعودى ستشهد التوقيع على 12 بروتوكول تعاون فى مجالات السياحة والطاقة والنقل بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين مؤسسة "مسك" السعودية ومتحف "اللوفر".

كان ولى العهد السعودى قد وصل إلى باريس يوم الأحد قادما من الولايات المتحدة حيث قضى ثلاثة أسابيع، لعرض الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى تقوم بها بلاده.