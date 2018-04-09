إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة







(أ ش أ)

أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، خلال مشاركتهم فى (مسيرة العودة) السلمية على حدود غزة لليوم الحادى عشر على التوالي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة أشرف القدرة ـ فى بيان مقتضب مساء اليوم ـ إلى إصابة مسعف من طواقم الهلال الأحمر شرق البريج و4 مواطنين شرق خان يونس وآخر شمال القطاع.

وكان قد شارك عشرات آلاف المواطنين منذ 30 مارس الماضى ، وبخاصة فى يومى الجمعة الأخيرين ، فى تظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" قرب السياج الحدودى ، وأدت المواجهات الى استشهاد 31 مواطنا وجرح الآلاف.

وكانت موسكو وباريس قد أدانت اليوم نيران الجيش الإسرائيلى العشوائية واستهداف المدنيين على حدود قطاع غزة ، وطالبتا بضرورة إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف بشأن هذه الأحداث الخطيرة ، الأمر الذى دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.