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الإثنين، 09 أبريل 2018 11:44 م
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إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

الإثنين، 09 أبريل 2018 10:18 م
إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة قوات الاحتلال - أرشيفية


(أ ش أ)
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أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، خلال مشاركتهم فى (مسيرة العودة) السلمية على حدود غزة لليوم الحادى عشر على التوالي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة أشرف القدرة ـ فى بيان مقتضب مساء اليوم ـ إلى إصابة مسعف من طواقم الهلال الأحمر شرق البريج و4 مواطنين شرق خان يونس وآخر شمال القطاع.

وكان قد شارك عشرات آلاف المواطنين منذ 30 مارس الماضى ، وبخاصة فى يومى الجمعة الأخيرين ، فى تظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" قرب السياج الحدودى ، وأدت المواجهات الى استشهاد 31 مواطنا وجرح الآلاف.

وكانت موسكو وباريس قد أدانت اليوم نيران الجيش الإسرائيلى العشوائية واستهداف المدنيين على حدود قطاع غزة ، وطالبتا بضرورة إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف بشأن هذه الأحداث الخطيرة ، الأمر الذى دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

 


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