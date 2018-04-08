وصول رئيس مجلس النواب العراقى لأربيل لبحث القضايا العالقة مع إقليم كردستان

وصول رئيس مجلس النواب العراقى لأربيل لبحث القضايا العالقة مع إقليم كردستانالأحد، 08 أبريل 2018 11:43 ص
سليم الجبورى رئيس البرلمان العراقى
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وصل رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى اليوم الأحد، إلى أربيل وذلك لبحث الأوضاع السياسية فى العراق والقضايا العالقة بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق .
وذكرت قناة ( السومرية نيوز) العراقية أنه من المقرر أن يلتقى الجبورى مع رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزانى.
يذكر أن العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية قد شهدت انفراجا كبيرا بعد عدد من الزيارات المتبادلة للمسئولين نتج عنها رفع الحظر عن الرحلات الجوية إلى مطارات الاقليم.
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