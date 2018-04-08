مقتدى الصدر: الجيش العراقى هو من يأخذ بزمام الأمور فى المناطق المتنازع عليها







بغداد (أ ش أ)

أكد زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر اليوم الأحد، أن الجيش العراقى هو من يأخذ بزمام الأمور فى كافة المناطق المتنازع عليها، وفى كل شبر بالعراق.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن الصدر رده - على تصريحات أحد النواب الكرد بأنه يوجد شبه اتفاق يقضى بعودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها - "إن من يجب أن يأخذ بزمام الأمور هو القوات الأمنية من الجيش العراقى فقط".

يذكر أن عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك ريبوار طه كان قد أكد فى وقت سابق وجود شبه اتفاق بين القوات الاتحادية والبيشمركة للعودة إلى كركوك، فيما اعتبر أن من يعترض على ذلك يعرض أمن المحافظة للخطر.

من ناحية أخرى دمرت قوة أمنية عراقية مشتركة اليوم الأحد، ثلاث "مضافات " لتنظيم "داعش " الإرهابى،وذلك خلال عملية تمشيط "وادى ثلاب " شمال شرقى بعقوبة .

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء،نقلا عن مصدر عسكرى قوله،إن قوة أمنية عراقية مشتركة،وبدعم من طيران الجيش نفذت عملية تمشيط واسعة،بحثا عن أوكار و"مضافات " داعش " فى حوض "وادى ثلاب " شمال شرقى بعقوبة، أسفرت عن تدمير ثلاث "مضافات " للتنظيم .

وعلى صعيد متصل،أفادت الوكالة بأن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين،حاولا الفرار من مدينة الرمادى باتجاه الفلوجة .

وصرح مديرية الاستخبارات العسكرية - فى بيان بهذا الصدد - بأنه تمت القبض على الإرهابيين " الاثنين " المطلوبين،بعد نصب كمين لهما فى المنطقة .