صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان احتفالية كرنفال الربيع







الإسماعيلية – جمال حراجى – محمد عوض

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، مراسم الاحتفال السنوى بمهرجان كرنفال عربات الزهور، وسط حشد جماهيرى من مختلف فئات شعب الإسماعيلية ومواطنيها وفى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

كانت حديقة الغابة وحدائق منطقة الطريق الدائرى بالإسماعيلية، قد شهدت فعاليات المهرجان السنوي لكرنفال عربات الزهور والذى انطلق بمشاركة نحو 50 سيارة مزينة بالزهور والورود، ممثلة للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وعدد من القطاعات والتى تنافست فيما بينها على الفوز بالمراكز الأولى لأجمل عربات زهور مزينة.

فيما أسفرت المسابقة عن فوز سيارة مركز ومدينة التل الكبير ومركز ومدينة القنطرة غرب بالمركز الأول، كما فازت عربة مركز ومدينة فايد وعربة حي ثالث بالمركز الثاني، وجاءت عربتى مركز ومدينة الاسماعيلية وحى أول في المركز الثالث.

وأعرب الأهالي والزوار من الحضور بسعادتهم وانبهارهم بعروض السيارات المميزة والتي حملت باقات الزهور ورسائل سلام بمجسدات صوتية وصور فنية رائعة.

وأكد المحافظ خلال الحفل، أن الإسماعيلية استعدت لاستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية للاستمتاع بقضاء الاحتفالات بالحدائق والأندية والشواطئ، حيث اعتادت أن تستقبل كل عام خلال هذه المناسبة ما يزيد عن نصف مليون زائر من المحافظات المجاورة، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية ووقف الأجازات لجميع المسؤلين والقيادات خلال تلك الفترة مشيرا إلى تفعيل دور غرف العمليات الفرعية والرئيسية بجميع الوحدات المحلية على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية بلاعات أو شكاوى من المواطنيين والتعامل معها بشكل فورى .

وأضاف مدير الأمن، أنه تم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المحافظة والمحاور والطرق الرئيسية لتيسير حركة المرور ومنع حدوث أى اختناقات وتكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة .



























































































