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رئيس وزراء لبنان السابق: بيروت كانت وستبقى واحة تنوع وانفتاح

الأحد، 08 أبريل 2018 09:42 م
رئيس وزراء لبنان السابق: بيروت كانت وستبقى واحة تنوع وانفتاح الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون


بيروت (أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق تمّام سلام " إن بيروت كانت وستبقى واحة تنوع وانفتاح وحاضنة لجميع اللبنانيين، وإننا لن نسمح لأى كان بإضعاف قيادتها الوطنية ومصادرة قرارها السياسى".

وأضاف سلام - في تصريح اليوم الأحد - أن لبنان بلد قائم على التوازن بين مكوناته المختلفة ، وأن هذا التوازن يمكن أن يتعرض للاختلال لو حاول مكون من هذه المكونات الهيمنة والتفرد.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة ، قال سلام " بقينا تسع سنوات من دون انتخابات وقد بات لدينا اليوم قانون انتخابي جديد علينا التعامل معه وممارسة واجبنا الوطني في إطاره ، ونحض أبناء بيروت على المشاركة الكثيفة فى الانتخابات المقبلة التي تعد امتحانا وطنيا كبيرا يتعين خوضه بقوة".

وأكد رئيس الوزراء الأسبق متانة التحالف مع القيادة الوطنية التى يمثلها رئيس الوزراء الحإلى سعد الحريري ، وأضاف "يتوجب علينا الوقوف إلى جانبه ومساندته فى مهماته الحالية والمقبلة من أجل العبور بلبنان وبعاصمته إلى آفاق جديدة".

وأشاد سلام بجميع الدول العربية التى وقفت وتقف إلى جانب لبنان ، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ، ووجه تحية خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب المساعدة الأخيرة بقيمة 200 مليون دولار التى قررت تقديمها للجيش وقوى الأمن اللبنانى.

 

 


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