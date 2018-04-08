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اليوم.. ولى العهد السعودى يصل فرنسا لتعزيز العلاقات بين البلدين

الأحد، 08 أبريل 2018 07:10 ص
اليوم.. ولى العهد السعودى يصل فرنسا لتعزيز العلاقات بين البلدين صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى


باريس (أ ف ب)
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يصل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى ، إلى فرنسا الأحد فى زيارة تستمر 3 أيام لعرض إصلاحاته وتعزيز العلاقات مع باريس .

وسيكون الاحد يوم زيارة خاصة لولى العهد ، وقال مصدر قريب من الوفد السعودى أن الامير محمد بن سلمان قد يحضر الحفل الموسيقى لاختتام مهرجان الفصح فى مدينة اكس ان بروفانس بجنوب فرنسا، حيث ستعزف مقطوعات للمؤلفين الموسيقيين دوبوسى وروبرت شومان وفيليكس مندلسون.

وسيلتقى ولى العهد السعودى الرئيس ايمانويل ماكرون بعد ظهر الثلاثاء لتعزيز علاقات معقدة اساسا بين البلدين، وبينما تلعب السعودية دورا فى عدد من الازمات التى تهز الشرق الاوسط.

وسيتناول اللقاء بالتأكيد الازمات الاقليمية من سوريا الى الاتفاق النووى الاريانى واليمن والوضع فى لبنان. كما سيتم بحث الوضع فى منطقة الساحل حيث تساهم السعودية فى تمويل مجموعة الدول الخمس بينما تعتبر فرنسا امن المنطقة وتنميتها اساسيا.

وفى باريس لن يوقع على الارجح اى عقد كبير. فقد قال الاليزيه ان الرئيس مارون يرغب قبل كل شىء فى اقامة "تعاون جديد" مع المملكة النفطية التى يتوقع ان تدل مرحلة اجتماعية واقتصادية جديدة مع وصول الامر محمد بن سلمان الى السلطة.


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