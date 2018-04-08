video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يقتل أكثر من 33 حوثيا بمحافظتى مأرب وحجة

الأحد، 08 أبريل 2018 05:47 م
الجيش اليمنى يقتل أكثر من 33 حوثيا بمحافظتى مأرب وحجة الجيش اليمنى


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قصفت مدفعية الجيش اليمنى اليوم الأحد، مواقع وتجمعات تابعة لمليشيا الحوثى فى مواقع متفرقة من صرواح غربى محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" اليوم  "إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش وعناصر مليشيا الحوثى فى الميمنة والميسرة والقلب فى جبهة صرواح، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من المليشيا وإصابة آخرين".

وفى سياق متصل، قال مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الخامسة، فى بيان نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، "إن قوات الجيش طهرت خلال عملية نوعية على مواقع لميليشيا الحوثى بمدينة ميدى بمحافظة حجة عددا من الأحياء التى كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيا، مما أسفر عن أسر 4 حوثيين، وقتل 13 عنصرا وجرح آخرون.

وكان الجيش اليمني قد فرض حصارا محكما على مدينة ميدي منذ 3 أشهر وحتى الآن، ما صعب على الميليشيات الحوثية إيصال عتادهم إلى عناصرهم على الجبهات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى يسيطر على جبل شمال نهم ويكبد المليشيات خسائر جديدة

مصرع عدد من الحوثيين بينهم قيادى بنيران الجيش اليمنى فى الجوف

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الجيش اليمنى

مارب




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة