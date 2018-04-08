الجيش اليمنى يقتل أكثر من 33 حوثيا بمحافظتى مأرب وحجة







عدن (أ ش أ)

قصفت مدفعية الجيش اليمنى اليوم الأحد، مواقع وتجمعات تابعة لمليشيا الحوثى فى مواقع متفرقة من صرواح غربى محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" اليوم "إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش وعناصر مليشيا الحوثى فى الميمنة والميسرة والقلب فى جبهة صرواح، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من المليشيا وإصابة آخرين".

وفى سياق متصل، قال مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الخامسة، فى بيان نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، "إن قوات الجيش طهرت خلال عملية نوعية على مواقع لميليشيا الحوثى بمدينة ميدى بمحافظة حجة عددا من الأحياء التى كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيا، مما أسفر عن أسر 4 حوثيين، وقتل 13 عنصرا وجرح آخرون.

وكان الجيش اليمني قد فرض حصارا محكما على مدينة ميدي منذ 3 أشهر وحتى الآن، ما صعب على الميليشيات الحوثية إيصال عتادهم إلى عناصرهم على الجبهات.