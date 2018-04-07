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مقتل 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء استهداف مسلحين الأحياء السكنية بدمشق

السبت، 07 أبريل 2018 11:33 ص
مقتل 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء استهداف مسلحين الأحياء السكنية بدمشق جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن 5 أشخاص بينهم طفلة لقوا مصرعهم، وأصيب 30 آخرون بجروح جراء استهداف مسلحى تنظيم (جيش الإسلام) بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية فى مدينة دمشق.

وقال مصدر بقيادة شرطة دمشق - فى تصريحات نقلتها وكالة (سانا) - اليوم السبت " إن إرهابيى ما يسمى بـ "جيش الإسلام" المتحصنين فى مدينة دوما أطلقوا 7 قذائف هاون على حى المزة 86 السكنى ومحيط ساحة الأمويين ومنطقتى أبو رمانة وعش الورور، ما أدى إلى مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل وعدد من السيارات والممتلكات العامة والخاصة.

 


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جيش الاسلام

سوريا

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