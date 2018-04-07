مقتل 4 جنود أتراك فى تفجير استهدف نقطة تمركزهم بعفرين السورية







دمشق (أ ش أ)

لقى أربعة جنود أتراك مصرعهم وأصيب اثنان آخرون،فى تفجير نفذته وحدات حماية الكردية على نقطة تمركز للقوات التركية بمدينة عفرين فى شمال سوريا .

وقال المكتب الإعلامى لوحدات الحماية الكردية - وفقا لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية - " إن المقاتلين فجروا أحد نقاط تمركز للقوات التركية فى محيط شارع الفلات فى عفرين"، مضيفا أن العملية تأتى ضمن المرحلة الثانية من المقاومة فى المدينة .

وكانت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها سيطرت - 18 من شهر مارس الماضى - على كامل مدينة عفرين فى شمال سوريا فى إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين ضد المقاتلين الأكراد .