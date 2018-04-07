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مقتل 4 جنود أتراك فى تفجير استهدف نقطة تمركزهم بعفرين السورية

السبت، 07 أبريل 2018 10:33 ص
مقتل 4 جنود أتراك فى تفجير استهدف نقطة تمركزهم بعفرين السورية الجيش التركى فى عفرين


دمشق (أ ش أ)
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لقى أربعة جنود أتراك مصرعهم وأصيب اثنان آخرون،فى تفجير نفذته وحدات حماية الكردية على نقطة تمركز للقوات التركية بمدينة عفرين فى شمال سوريا .

وقال المكتب الإعلامى لوحدات الحماية الكردية - وفقا لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية - " إن المقاتلين فجروا أحد نقاط تمركز للقوات التركية فى محيط شارع الفلات فى عفرين"، مضيفا أن العملية تأتى ضمن المرحلة الثانية من المقاومة فى المدينة .

وكانت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها سيطرت - 18 من شهر مارس الماضى - على كامل مدينة عفرين فى شمال سوريا فى إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين ضد المقاتلين الأكراد .

 


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