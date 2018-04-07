مقتل أكثر من 50 حوثيا إثر غارات للتحالف العربى فى محافظة حجة اليمنية

جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية







صنعاء (أ ش أ)

قتل أكثر من 50 حوثيا خلال قصف لمدفعيات وطيران التحالف العربى فى منطقة ‫ميدى بمحافظة حجة اليمنية.

وأشارت مصادر يمنية ميدانية - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، إلى أن الجيش اليمنى يتقدم بغطاء من التحالف نحو ميدى وحرض لتحرير مواقع جديدة من سيطرة الميليشيات.

كان قوات الجيش اليمنى قد تمكنت بدعم من طيران التحالف العربى من تحرير جبل مسعودة بمنطقة قانية شرق محافظة البيضاء.