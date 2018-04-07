مقتل أكثر من 50 حوثيا إثر غارات للتحالف العربى فى محافظة حجة اليمنية

مقتل أكثر من 50 حوثيا إثر غارات للتحالف العربى فى محافظة حجة اليمنيةالسبت، 07 أبريل 2018 01:20 م
جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
قتل أكثر من 50 حوثيا خلال قصف لمدفعيات وطيران التحالف العربى فى منطقة ميدى بمحافظة حجة اليمنية.
وأشارت مصادر يمنية ميدانية - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، إلى أن الجيش اليمنى يتقدم بغطاء من التحالف نحو ميدى وحرض لتحرير مواقع جديدة من سيطرة الميليشيات.
كان قوات الجيش اليمنى قد تمكنت بدعم من طيران التحالف العربى من تحرير جبل مسعودة بمنطقة قانية شرق محافظة البيضاء.
إضافة تعليق
عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه
مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة