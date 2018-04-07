مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات فى عيد القيامة







المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، عددا من الكنائس والمطرانيات والارتكازات الأمنية خلال جولاته المكثفة للتأكد من انتظام الخدمات الأمنية ونقاط الفرز المتقدمة، والتأكد من صلاحية البوابات الإلكترونية والكشف على المتواجدين بكل منشأة كنسية، وتواجد الحماية المدنية خارجها.

وأكد مدير الأمن على أهمية اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين ، والتعامل مع البلاغات بجدية كاملة، والحفاظ على السياج الآمن، وشدد مدير الأمن على ضرورة عدم وقوف السيارات بالقرب من السياج الأمنى.



وشملت جولة مدير الأمن العديد من الكنائس والمطرانيات سواء فى مدينة المنيا أو مراكز المحافظة، وذلك تزامنا مع عيد القيامة المجيد بالإضافة إلى أعياد الربيع والتى تم الاستعداد لها من خلال عمل دوريات مرورية وتمركزات ثابتة وأخرى متحركة، وشدد على تسيير حركة المرور ومنع التكدس والزحام على الطرقات وخاصة كورنيش النيل.

