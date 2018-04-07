محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا أمنيا مع رؤساء المدن استعدادا لأعياد الربيع







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على ضرورة تكثيف الدوريات المرورية على طول الطريق الدولى والطرق الحيوية بالمحافظة بالإضافة إلى وضع العلامات والإرشادات المرورية وتفعيل الرادارات على مدار 24 ساعة للحد من السرعة للحفاظ على حياة وأرواح المواطنين وزائرى المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماعى الأمنى الموسع الذى عقده المحافظ اليوم بمركز العمليات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد الرحمن المصرى مساعد مدير أمن جنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع رؤساء المدن والمديريات الخدمية لبحث استعدادات جميع المديريات الخدمية لاستقبال أعياد الربيع.

وطالب المحافظ بزيادة التمركزات الأمنية وتمشيط كافة الأماكن التى يتجمع بها المواطنين ووضع بوابات الكترونية على مداخل جميع الأماكن الحيوية التى يتردد عليها المواطنين.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية وخاصة لمحلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة واللحوم وشدد على ضرورة جاهزية جميع المستشفيات لاستقبال أى حالات طارئة ونشر سيارات الإسعاف بجميع الساحات والحدائق والشواطئ التى يتجمع فيها المواطنين مع ضرورة توافر ما لا يقل عن 3 منقذين بكل شاطى.

كما شدد المحافظ على ضرورة تواصل غرف العمليات بجميع المدن بالغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة كل نصف ساعة للتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام.