محافظ الوادى الجديد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقال المحافظ فى بيان له إنه يؤكد على عمق مشاعر الأخوة التي تربط بين عنصري الشعب المصري حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، لافتا إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هى أعياد لكافة الشعب المصرى.

وأضاف الزملوط أن الجميع شركاء فى هذا الوطن وأن الشعب المصرى لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحى فجميعنا مصريون والتاريخ خير شاهد، ويتضح ذلك من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التى خاضها الشعب المصرى.

وفى سياق متصل وجه المحافظ بضرورة رفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات والتأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها وذلك ضمن استعدادات المحافظة لأعياد الربيع.

وأكد المحافظ على إنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لتلقى شكاوى.