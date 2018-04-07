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فيديو.. الأنبا إشعياء مطران طهطا يترأس قداس عيد القيامة المجيد

السبت، 07 أبريل 2018 09:15 م
فيديو.. الأنبا إشعياء مطران طهطا يترأس قداس عيد القيامة المجيد الأنبا إشعياء مطران طهطا يترأس قداس عيد القيامة المجيد


سوهاج محمود مقبول
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ترأس نيافة الأنباء إشعياء أسقف طهطا وجهينة وتوابعهما قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم ببندر طهطا شمال محافظة سوهاج وذلك بحضور لفيف من الآباء الكهنة رعاة الكنيسة وإعداد كبيره من شعب الكنيسة أبناء الطائفة الأرثوذكسية.

 

بدء القداس بتقديم الحمل ويليه القراءات والترانيم الروحية ويكتمل القداس بإلقاء نيافة الحبر الجليل الأنباء أشعياء عظة عيد القيامة ثم تلقى التهنئة من المهنئين بالعيد من كبار المسئولين بمدينة طهطا.

 

شهد محيط كنيسة العذراء بطهطا تواجدا أمنيا كثيفا حيث انتشرت الخدمات وتم الاستعانة بالبوابات الالكترونية الخاصة بكشف المعادن وتم الاستعانة بكشافة المطرانية والأمن الإدارى من قبل الكنيسة لاستقبال شعب الكنيسة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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