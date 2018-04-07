صور.. ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس شركة أبل أوجه الشراكة

صور.. ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس شركة أبل أوجه الشراكةالسبت، 07 أبريل 2018 10:51 ص
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مع قيادات شركة أبل
إضافة تعليق
بحث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى، مع الرئيس التنفيذى لشركة (أبل) تيم كوك بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اليوم السبت، أوجه الشراكة من خلال عدد من المشروعات المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة فى تطوير التطبيقات فى المملكة، وإثراء المحتوى العربى التعليمى ما يعزز تطوير منهج تعليمى إبداعى لطلاب التعليم العام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين تطرقا أيضا إلى إمكانية حصول الشباب السعودى على التدريب فى مقر الشركة.
جانب من الحديث مع محمد بن سلمان
جانب من اللقاء
جانب من المحادثات
جانب من تجول ولى العهد السعودى
جانب من لقاء محمد بن سلمان مع قيادات شركة آبل
جانب من محادثات محمد بن سلمان
وصول ولى العهد السعودى
ولى العهد السعودى داخل مقر الشركة
إضافة تعليق
عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه
مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة