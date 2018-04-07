صور.. ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس شركة أبل أوجه الشراكة

ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مع قيادات شركة أبل







الرياض (أ ش أ) - تصوير ( وكالات)

بحث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى، مع الرئيس التنفيذى لشركة (أبل) تيم كوك بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اليوم السبت، أوجه الشراكة من خلال عدد من المشروعات المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة فى تطوير التطبيقات فى المملكة، وإثراء المحتوى العربى التعليمى ما يعزز تطوير منهج تعليمى إبداعى لطلاب التعليم العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين تطرقا أيضا إلى إمكانية حصول الشباب السعودى على التدريب فى مقر الشركة.



جانب من الحديث مع محمد بن سلمان



جانب من اللقاء



جانب من المحادثات



جانب من تجول ولى العهد السعودى



جانب من لقاء محمد بن سلمان مع قيادات شركة آبل



جانب من محادثات محمد بن سلمان



وصول ولى العهد السعودى