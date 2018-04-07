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صور.. بدء صلاة قداس عيد القيامة بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

السبت، 07 أبريل 2018 10:21 م
صور.. بدء صلاة قداس عيد القيامة بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية صلاة قداس عيد القيامة بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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بدأت منذ قليل صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة حيث قامت قوات الأمن بغلق الشوارع المحيطة بالكنيسة وتحويل مسار السيارات، وتفتيش الوافدين لحضور القداس عبر البوابات الإلكترونية التى أحضرتها الأجهزة الأمنية للكشف عن الوافدين للكنيسة.

 

وترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد القمص ساويرس مرقص راعى كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب والآباء والقساوسة المشاركين معهم ولفيف من الشمامسة بالإضافة إلى المئات من المصلين من شعب الكنيسة.

 

ومن المقرر أن تستقبل الكنيسة التهنئة بالعيد صباح غدا الأحد بحضور رئيس مدينة القنطرة غرب والأجهزة الأمنية وكافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ونواب البرلمان وأهالى القنطرة غرب.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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