حكم بإلزام شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء باستكمال باقى الميزة التأمينية للعاملين







دمياط- معتز الشربينى

قضت اليوم المحكمة العمالية بدمياط، إلزام الصناديق الخاصة باستكمال دفع باقى الميزة التأمينية للعاملين المستقيلين من الصناديق فى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بواقع نسب 100% و90% من مستحقاتهم فى الصناديق، دون الاعتداد بتقرير الخبير الاكتوارى.

وكان العمال قد تقدموا بدعوى لإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وأن يؤدى للعاملين قيمة المتبقى من ميزة التأمين بإجمالى 90% من قيمة الاشتراكات المسددة عنهم، وأيضًا إلزام رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن يؤدى للعاملين بقية الميزة التأمينية بإجمالى 100% من قيمة الاشتراكات المسددة عنهم، بعد أن تم الاستعانة بخبير كتوارى وحد نسب تحصيل أخرى وهو ما أصدرت المحكمة حكما بعدم الاعتداد به.