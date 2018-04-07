تنفيذ 40 إزالة تعديات على الأرض الزراعية والنيل وضبط 100 مخالفة مرافق بقنا







قنا- وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا اليوم، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرضى الزراعية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من الوحدات المحلية الخاصة بالتعديات لإعادة الانضباط للشارع.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا من اللواء أشرف رياض مدير أمن قنا، يفيد شن حملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والإدارة الزراعية بمركز دشنا ونجع حمادى، أسفرت عن تنفيذ عدد 40 حالة تعديات على الأرضى الزراعية ونهر النيل.



كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 100 مخالفة مرافق خلال حملة مكبرة شملت عدد من الميادين بالمحافظة، وإزالة كافة إشغالات الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.

