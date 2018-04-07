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البيت الأبيض: ترامب يلتقى ولى عهد أبوظبى قريبا

السبت، 07 أبريل 2018 05:04 ص
البيت الأبيض: ترامب يلتقى ولى عهد أبوظبى قريبا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد الإمارات


واشنطن (أ ف ب)
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أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستقبل قريبا ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، غير أنه لم يُحدد تاريخا لهذا اللقاء.

وقال البيت الأبيض فى بيان "يتطلع الرئيس وولى العهد إلى الاجتماع فى البيت الأبيض لمواصلة النقاش حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن ترامب تحادث هاتفيا مع بن زايد "لمناقشة التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون فى عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية".

وأضاف "اتفق الزعيمان على أن كل دول مجلس التعاون الخليجى يمكنها ويجب أن تفعل المزيد لزيادة التنسيق مع بعضها ومع الولايات المتحدة، لضمان السلام والازدهار لشعوب المنطقة، وأشار البيان إلى أن الرجُلين "اتفقا على أهمية وجود مجلس تعاون خليجى موحد".

 

 

 


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