مركز المصالحة الروسى: أكثر من 50 ألف مدنى عادوا إلى الغوطة الشرقية

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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، يورى يفتوشينكو اليوم الجمعة أن أكثر من 50 ألف مدنى عادوا إلى الغوطة الشرقية، والعمل جار على إقناع المسلحين المتبقين بإلقاء السلاح والخروج من دوما.

وقال يفتوشينكو -فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- "إن عودة المدنيين إلى المناطق المحررة من المسلحين فى بلدات الغوطة الشرقية (عربين وجوبر وسقبا وكفر بطنا وعين ترما وزملكا وحرستا البصل وغيرها) مستمرة، إضافة إلى تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم، مشيرا إلى أنه بفضل الجهود المبذولة عاد حتى اليوم 50375 شخصا".

وكانت وكالة الأنباء السورية قد أشارت أمس /الخميس/ إلى أن الجهات المعنية فى ريف دمشق تعمل على إزالة الأنقاض من الشوارع لتسهيل دخول الآليات والسيارات والورشات للقيام بعملها تمهيدا لإعادة البنية التحتية والحياة الطبيعية لشوارع بلدة كفر بطنا وجاداتها السكنية.