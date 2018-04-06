مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة سمنود وكنيسة العذراء







الغربية - مصطفى عادل

تفقد اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوى نائب المدير لقطاع المحلة، خدمات تأمين مركز شرطة سمنود وكنيسة العذراء بسمنود.

وشدد مدير الأمن على تكثيف الإجراءات الأمنية، للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية فى محيط الكنائس، وتسيير دوريات متواصلة فى الشوارع.

كما وجه بمتابعة تشغيل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج الكنائس على مدار 24 ساعة.

كما شدد على كافة خطط تأمين المنشآت الشرطية والمنشات الهامة وفحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة، ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية ودور العبادة، وتعزيز الخدمات لتأمين الكنائس والبنوك والمنشآت الحيوية الهامة والشرطية بدائرة المركز على مدار 24 ساعة، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.