صور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بمدينة المنصورة

صور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بمدينة المنصورةالجمعة، 06 أبريل 2018 03:52 م
جانب من الجولة
إضافة تعليق
تفقد اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، والعميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، وبعض القيادات الأمنية، عدد من الكنائس بمدينة المنصورة، واطمئن على التأمين والحالة الأمنية.
وأجرى مدير الأمن اليوم جولة بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة، ومارى جرجس بشارع بورسعيد، وشدد مدير الأمن على الجنود باليقظة والحذر، لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة، كما أجرى جولة حول الكنائس لمتابعة الخدمات المتواجدة بالشوارع الخلفية.
وشدد على منع وقوف سيارات أمام الكنائس وعمل حرم تأمينى بمحيط الكنائس.
إضافة تعليق
"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية
"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة