صور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بمدينة المنصورة







الدقهلية - شريف الديب

تفقد اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، والعميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، وبعض القيادات الأمنية، عدد من الكنائس بمدينة المنصورة، واطمئن على التأمين والحالة الأمنية.

وأجرى مدير الأمن اليوم جولة بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة، ومارى جرجس بشارع بورسعيد، وشدد مدير الأمن على الجنود باليقظة والحذر، لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة، كما أجرى جولة حول الكنائس لمتابعة الخدمات المتواجدة بالشوارع الخلفية.

وشدد على منع وقوف سيارات أمام الكنائس وعمل حرم تأمينى بمحيط الكنائس.



























