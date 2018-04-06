صور.. جمعية رعاية الطفل اليتيم بطور سيناء تحتفل بيوم الأيتام

جنوب سيناء- فايزة مرسال

نظمت جمعية رعاية الطفل اليتيم بطور سيناء حفل بيوم الطفل اليتيم برئاسة إبراهيم عزام رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواءعبد الرحمن خليل مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء.

وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات الفنية والترفيهية ومنها فقرة الساحر والبلياتشو والعديد من الأغانى الوطنية تم خلال الحفل تكريم 10 من الأمهات المثاليات أسر الأيتام بمنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية ومالية بالإضاقة إلى تكريم أكثر من 400 طفل يتيم بمنحهم هدايا عينية ومالية وكرتونة مواد غذائية.

واكد اللواء نادر عشماوى على وقوف المحافظة خلف اسر الايتام وتقديم يد العون لهم فى كل مايحتاجونه من خدمات مختلفة حضر الحفل المهندس عبد الجبيرعبد الحليم الصباغ وكيل وزارة الاتصالات بجنوب سيناء وفؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وأسامة عفيفى مدير عام الإذاعة ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة ومندوبين من مديريات الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم ومئات من أسر وأطفال مدينة طور سيناء وقدم الحفل عصام خضير نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.