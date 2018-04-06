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الجمعة، 06 أبريل 2018 07:22 م
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"جيش الإسلام" يرد بالمدفعية والصواريخ على قصف الحكومة السورية لمدينة دوما

الجمعة، 06 أبريل 2018 07:15 م
"جيش الإسلام" يرد بالمدفعية والصواريخ على قصف الحكومة السورية لمدينة دوما قصف فى سوريا - أرشيفية


رويترز
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قالت جماعة "جيش الإسلام" إنها ترد بالمدفعية والصواريخ على قصف الحكومة السورية لمدينة دوما.
 
فيما نفى مسؤول سياسى فى جيش الإسلام خلال مقابلة تلفزيونية، قصف الجماعة مناطق سكنية فى دمشق.
 
 

 


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