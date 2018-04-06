جامعة المنيا ترشح ماهر مصطفى وعبدالوهاب الناغى لجائزة العطاء والوفاء







المنيا- حسن عبد الغفار

رشح مجلس جامعة المنيا فى إجتماعه الطارئ برئاسة الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، الدكتور ماهر مصطفى كامل رئيس جامعة المنيا الأسبق لجائزة الجامعة فى التميز والعطاء لهذا العام؛ تقديراً لعطاءه العلمى والإدارى خلال توليه لمنصبه واستمرار مسيرته فى العطاء ومجهوداته بعد تركه للمنصب.

كما منحت جامعة المنيا جائزة الوفاء للدكتور عبد الوهاب الناغى نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون التعليم والطلاب وفاءاً لعطائه خلال فترة توليه لقطاع شئون التعليم والطلاب لأكثر من 18 عاماً.

وأشار الدكتور جمال أبو المجد فى بيان إلى أن الجامعة على طول تاريخها تكرم أبنائها من الذين ساهموا بعطائهم ومجهوداتهم لرفعة الجامعة وتقدمها، ولاستمرار تواصل عطائهم العلمى إلى جانب عطائهم الإداري، وما قدموه من جهد وعلم لأجيال الجامعة ترسيخاً لقيمة الأستاذ الجامعى العملية والقيادية التى بنت عليها أجيال الجامعة خبراتهم ونقلوها لتلاميذهم.



الدكتور ماهر مصطفي