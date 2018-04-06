تحرير 366 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

تحرير 366 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة مرورية بمطروحالجمعة، 06 أبريل 2018 09:25 م
حملات مرورية - أرشيفية
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نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 366 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف و500 جنيه غرامات فورية، وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 49 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة. وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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