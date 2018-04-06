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بالأسماء .. فوز 360 متقدماً بقرعة الحج بكفر الشيخ من الجمعيات الأهلية

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:04 م
بالأسماء .. فوز 360 متقدماً بقرعة الحج بكفر الشيخ من الجمعيات الأهلية وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال السيد مسلم،وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ،إن نصيب محافظة كفر الشيخ هذا العام في قرعة الحج 360 تأشيرة حج من بينهم عشرة لأسر الشهداء وثمانية مشرفين، ضمن  قرعة الحج الإلكترونية للجمعيات الأهلية لهذا العام على مستوى الجمهورية بالقاهرة،وتم اختيار 12 ألف حاج على مستوى27 محافظة من بين المتقدمين  على مستوى الجمهورية لهذا العام 34 ألف.

وأضاف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفرالشيخ،في بيان له،إن إجمالي المتقدمين من كفر الشيخ 1448متقدماً من أعضاء الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة

وأضاف مصطفى صبري،وكيل إدارة الجمعيات الأهلية بتضامن كفر الشيخ،أن القرعة أجرت بحضور مديري الإدارات الأهلية في المديريات على مستوى المحافظات، وتم ابلاغ الجمعيات بالأسماء اللتي فازت بقرعة الحج هذا العام.

وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ
وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الفائزين بقرعة الحج
جانب من الفائزين بقرعة الحج

 

الفائزين بقرعة الحج
الفائزين بقرعة الحج

 

جانب من الفائزين بالقرعة
جانب من الفائزين بالقرعة

 

جانب من الاسماء
جانب من الاسماء

 

جانب من الاسماء
جانب من الاسماء

 

جانب الاسمناء
جانب الاسمناء

 

جانب من الاسماء
جانب من الاسماء

 

جانب من الاسماء
جانب من الاسماء

 

جانب من الاسماء
جانب من الاسماء

 

جانب من الفائزين
جانب من الفائزين

 

جانب من الفائزين
جانب من الفائزين

 

الاسماء الفائزة
الاسماء الفائزة

 

جانب من الاسماء
جانب من الاسماء

 

جانب من الاسماء
جانب من الاسماء

 

الاسماء الاحتياطي
الاسماء الاحتياطي

 

بقية الاسماء
بقية الاسماء

 

جانب من الاسماء
جانب من الاسماء

 

جانب من الاسماء
جانب من الاسماء

 

جانب الاسماء
جانب الاسماء

 

جانب من اسماء الفائزين
جانب من اسماء الفائزين

 

جانب الاسماء
جانب الاسماء

 


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