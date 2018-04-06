الرقابة الإدارية وأمن الإسكندرية يحاصران المبانى المخالفة بالمحافظة.. صور







الإسكندرية – أسماء على بدر

فى ظل استمرار كارثة انهيار العقارات بالإسكندرية، وبناء العقارات المخالفة، تواصل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية بالتعاون مع مديرية الأمن والمحافظة حملاتها لوقف هذه الظاهرة التى أصبحت شبحاً يطارد المواطنين، ويقتنص الأرواح بشكل يومى من محافظة عروس البحر المتوسط لتشويه وجهها الحضارى والتراثى، واستبدالها بالعقارات التى تشبه ناطحات السحاب ومتوقع انهيارها بعد سنوات قليلة من بنائها لعدم مراعتهم القواعد الأساسية والقوانين الخاصة بالبناء.

وبدأت حملة هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية منذ شهر لتصدر قرارات إزالة فورية بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية لجميع العقارات المخالفة والأدوار المخالفة وضبط أدوات البناء واخلاءها من السكان حفاظا على أرواحهم .

وخلال الأسبوع الماضى تم شن حملة مكبرة على جميع الأحياء وكانت نتائجها إيجابية وتمت إزالة المخالفة من أدوار مخالفة والتعدى على أملاك الدولة، وفى حى المنتزه أول تم صدور 4 قرارات بإجمالى 300 فدان، بينما ثانى المنتزه تم صدور 3 قرارات إزالة بإجمالى 180 مترا، وفى ثالث المنتزه تم صدور 8 قرارات إزالة بإجمالى 230 مترا، وأول الرمل كان هناك 14 حالة مخالفة وتم صدور 2 قرار إزالة بإجمالى 700 متر، بينما حى ثانى الرمل تم صدور 3 قرارات إزالة بإجمالى 400 متر.

أما حى باب شرقى تم صدور 3 قرارات إزالة صدر له 3 قرارات إزالة بإجمالى 470 مترا، وحى العطارين فهو الأكثر مخالفة تم إزالة 950 متر مخالفة خلال الأسبوع الماضى، بينما حى الجمرك تم صدر له قرارات فورية منها 11 مخالفة بإجمالى 480 مترا، بينما الدخيلة تم صدر له قراراً واحدا بإجمالى 400 متر .

وتأتى أحياء غرب الإسكندرية فى المرتبة الأولى من الإزالات وتم صدور 11 قرار إزالة لحى العامرية أول بإجمالى 787 متر ، وحى ثانى العامرية بإجمالى 3 قرارات بإجمالى 290 متر.

لتبلغ إجمالى القرارات التى تم إزالتها 53 قرار إزالة بإجمالى 12337 متر بجميع أنحاء المحافظة .

بينما بلغ إجمالى إزالات وحالات التعدى على أراضى واملاك الدولة 1200 متر وتأتى تفاصيلهم بأن حر برج العرب هو الأكثر مخالفة بإجمالى 120 متر تم إزالتهم وتم صدور 6 قرارات إزالة لهم ، بينما المسطحات الماية تم إزالة منها 10800 متر لإجمالى 29 حالة تعدى على أملاك الدولة .

ولا تعد العقارات المخالفة هى الأزمة الوحيدة بالإسكندرية بل هناك المئات من العقارات القديمة الصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ لأسباب فنية أو رفض الأهالى للإخلاء مما يسبب كوارث مادية وبشرية تحدث يومياً بالإسكندرية، ومن أكثر الأحياء التى يوجد بها عقارات.

يأتى حادث انهيار عقار سيدى جابر ليدق ناقوس الخطر حول العقارات الأيلة للسقوك والتى صدر لها قرار إزالة بالإسكندرية ولم ينفذ وفى انتظار قرارات صارمة من الجهات الراقبية والتنفيذية بالإسكندرية .



ازالة المخالفات بالإسكندرية



ازالة المخالفات بالإسكندرية



ازالة المخالفات بالإسكندرية



ازالة المخالفات بالإسكندرية



ازالة المخالفات بالإسكندرية



ازالة المخالفات بالإسكندرية