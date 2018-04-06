الرئيس الفرنسى: القتال فى سوريا يصعب عودة اللاجئين إلى لبنان







كتب محمد شرقاوى

قال ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى، إن لبنان أطلق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، مضيفا أن القتال فى سوريا يصعب عودة اللاجئين إلى لبنان، واستمرار الحرب فى سوريا ينهك الاقتصاد اللبنانى، وسيتم منحها 4 مليون يورو.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر باريس الدولى لدعم الافتصادى اللبنانى "سيدر"، أن الوكالة التنموية الفرنسية ستزيد الدعم للبنان بـ550 مليون يورو تقدمها فرنسا مساعدات للبنان لبناء مشاريع تنمية، ويأمل فى زيادة المساعدات إلى 11 مليار يورو مساعدادت للبنان.