الخميس.. ملك إسبانيا يستقبل ولى العهد السعودى







مدريد (أ ف ب)

يستقبل الملك فيليب السادس ولى العهد السعودى محمد بن سلمان الخميس، فى مدريد بحسب أجندة الأسرة المالكة الاسبانية، فى زيارة تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ويتوقع أن يصل الأمير محمد بن سلمان الأحد، إلى فرنسا حيث يبقى حتى الثلاثاء بعد جولة فى الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر استمرت أسابيع التقى خلالها رؤساء المؤسسات ووقع عقودا لتشجيع الاستثمارات فى البلاد.

وبحسب صحيفة "أل باييس" الإسبانية ستوقع الرياض عقدا لشراء 5 سفن حربية خلال الزيارة لإسبانيا بقيمة مليارى يورو، واتفاقات ثنائية أخرى.

والصفقة لبيع السفن الحربية التى يتم التفاوض بشأنها منذ عامين، تتعرض لانتقادات شديدة من مجموعة منظمات غير حكومية فى إسبانيا - منها العفو الدولية وأوكسفام وجرينبيس - التى تعتبر أنه يمكن استخدامها فى النزاع فى اليمن.

وتقيم إسبانيا والسعودية علاقات وثيقة بدفع من الملك خوان كارلوس والد الملك الحالى الذى حكم البلاد من 1975 إلى 2014، وكان صديقا للملك الراحل الملك فهد ويبقى اليوم مقربا من شقيقه الملك سلمان.