30 ألف جنيه مساعدات ل 120 أسرة فى قافلة إجتماعية بالمنوفية

30 ألف جنيه مساعدات ل 120 أسرة فى قافلة إجتماعية بالمنوفيةالخميس، 05 أبريل 2018 12:15 م
وزيرة التضامن الاجتماعى
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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية قافلة إجتماعية جديدة بمركز قويسنا ل 120 أسرة ،حيث بلغت جملة المساعدات بها 30 الف جنية،تحت رعاية الدكتور الأحمدى محمد الوكيل وكيل وزارة التضامن.
وتأتى القافله فى إطار تنفيذ قافلة اجتماعيه جديدة أسبوعيا ،طبقا لخطة فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بالمنوفية، التى تهدف الى وصول الى المناطق البعيدة عن الوحدات الاجتماعية الغزب والنجوع لتقديم مساعدات لهم ،حيث تترواح قيمه المساعدة من 300 الى 500 جنيه نقدا.
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