video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

30 ألف جنيه مساعدات ل 120 أسرة فى قافلة إجتماعية بالمنوفية

الخميس، 05 أبريل 2018 12:15 م
30 ألف جنيه مساعدات ل 120 أسرة فى قافلة إجتماعية بالمنوفية وزيرة التضامن الاجتماعى


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

نظمت  مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية قافلة إجتماعية جديدة بمركز قويسنا ل 120 أسرة ،حيث بلغت جملة المساعدات بها 30 الف جنية،تحت رعاية الدكتور  الأحمدى محمد الوكيل وكيل وزارة التضامن.

وتأتى القافله فى إطار تنفيذ قافلة اجتماعيه جديدة أسبوعيا ،طبقا لخطة فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بالمنوفية، التى تهدف الى وصول الى المناطق البعيدة عن الوحدات الاجتماعية الغزب والنجوع لتقديم مساعدات لهم ،حيث تترواح قيمه المساعدة من 300 الى 500 جنيه نقدا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تضامن المنوفية




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

سحر نصر: البنك الإسلامى يدعم مشروعات فى مصر بـ3 مليارات دولار حتى 2020

سحر نصر: البنك الإسلامى يدعم مشروعات فى مصر بـ3 مليارات دولار حتى 2020

"الحوت الأزرق" على طاولة البرلمان.. تحركات برلمانية واسعة لحظر استخدام التطبيق فى مصر.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لتوسيع الرقابة على مثل هذه التطبيقات.. ويؤكد: تخترق بيانات المستخدمين وتعرضهم للإيذاء البدنى

"الحوت الأزرق" على طاولة البرلمان.. تحركات برلمانية واسعة لحظر استخدام التطبيق فى مصر.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لتوسيع الرقابة على مثل هذه التطبيقات.. ويؤكد: تخترق بيانات المستخدمين وتعرضهم للإيذاء البدنى

نجوم يرفعون شعار "أولها شهد وأخرها دموع" مع الأهلى.. التوقيع للزمالك يكتب نهاية رحلة تاريخية لعبد الله السعيد.. إرتداء القميص الأبيض جريمة التوأم.. الهروب تهمة الحضرى.. كثرة الأزمات تنهى مشوار إبراهيم سعيد

نجوم يرفعون شعار "أولها شهد وأخرها دموع" مع الأهلى.. التوقيع للزمالك يكتب نهاية رحلة تاريخية لعبد الله السعيد.. إرتداء القميص الأبيض جريمة التوأم.. الهروب تهمة الحضرى.. كثرة الأزمات تنهى مشوار إبراهيم سعيد

قبل زحمة الصيف.. اختارى من بين مايوهات 2018 اللى يناسبك

قبل زحمة الصيف.. اختارى من بين مايوهات 2018 اللى يناسبك

قبل انطلاق الجولة 31.. 12 رقما لا تفوتك فى 30 أسبوع للدورى

قبل انطلاق الجولة 31.. 12 رقما لا تفوتك فى 30 أسبوع للدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة