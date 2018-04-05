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الخميس، 05 أبريل 2018 07:53 م
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عميد طب المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الثانى لوحدة الجهاز الهضمى و المناظير

الخميس، 05 أبريل 2018 07:47 م
عميد طب المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الثانى لوحدة الجهاز الهضمى و المناظير المؤتمر الثانى لوحدة الجهاز الهضمى و المناظير


المنوفية - محمود شاكر
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افتتح الدكتور أحمد جمال الدين عميد طب المنوفية فعاليات المؤتمر الثانى لوحدة الجهاز الهضمى والمناظير بحضور الدكتور محمود قورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الله بهنسى رئيس قسم الباطنة.

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد عميد الكلية على أهمية المؤتمرات العلمية وورش العمل لتبادل الخبرات وتدريب شباب الأطباء وطلاب كليات الطب مشيرا إلى ضرورة أن يتعلم الطلاب من أساتذتهم الانتماء وحب الوطن وتقديس علمه  والسلام  الجمهورى ووجه الشكر لحضور المؤتمر من أساتذة الجامعات المصرية ووزارة الصحة والتأمين الصحى.

وأكد الدكتور إيهاب عبد العاطى رئيس المؤتمر أن المؤتمر ناقش19 محاضرة وبحث جديد من خلال 5 جلسات علمية ناقشت الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمى ناقشت الجديد فى علاج فيروس سى وعلاج حالات تليف  الكبد المتقدم فى وجود خلل فى وظائف الكلى الى جانب الطرق الحديثية فى علاج فيروس بي.

كما استعرض المؤتمر الطرق الحديثة فى علاج تليف الكبد وأورام البنكرياس والالتهاب الحاد للبنكرياس والالتهاب المناعى البنكرياس إلى جانب الطرق الحديثة فى علاج القولون التقرحى وأشار رئيس المؤتمر أن المؤتمر ناقش 6 حالات إكلينيكية صعبة التشخيص والعلاج من الجامعات المختلفة.

 

 

 

 


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