صور.. محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء والأطفال اليتامى فى حفل يوم اليتيم







الغربيه محمد طارق

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حفل تكريم عدد من أسر الشهداء والأطفال اليتامى بمحافظة الغربية الذى نظمه ائتلاف دعم مصر تحت رعاية محافظ الغربية بحضور أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى السابق لرئاسة الجمهورية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية ثم كلمة النائب محمد مرعى عضو مجلس النواب الذى أكد خلالها على سعادته بالحضور فى هذا الحفل للاحتفال بيوم اليتيم ويوم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الدفاع عن الوطن ثم كلمة الدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب والأمين المساعد لائتلاف دعم مصر قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على مشاركته فى تكريم أسر الشهداء والأطفال الأيتام، مؤكدا أن كل ما يحدث من تكريم لن يوفيهم حقهم.

وأشار جلال عوراة عضو مجلس النواب بالدور الكبير الذى قام به الشهداء من أجل بقاء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، ثم كلمة الأستاذ احمد المسلمانى المستشار الإعلامى السابق لرئاسة الجمهورية قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على رعايته الدائمة لأسر الشهداء والأطفال اليتامى على مستوى المحافظة مشيرا إلى أنهم هم أبطال الوطن الذين ضحوا بأرواحهم للقضاء على الإرهاب.

وخلال الحفل قدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية التحية لكل أسر الشهداء والأطفال اليتامى الذين ضحوا بكل شىء من أجل بقاء الوطن، مشيرا إلى أن محافظة الغربية قدمت ما يزيد عن 200 شهيد من أبنائها للدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومؤكدا أن مصر لن تنساهم ولن تنسى أسرهم.

كما أشار محافظ الغربية فى كلمته إلى أنه لولا وجود قيادة سياسية قوية وجيش قوى وشرطة قوية وشعب عظيم يدعمهم لما توافر الأمن والاستقرار الذى تنعم به مصر، وخلال الحفل قدم الدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب والأمين المساعد لائتلاف دعم مصر درع الائتلاف للواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية وعدد من الحاضرين.

وفى نهاية الحفل كرم محافظ الغربية 16 أسرة شهيد و60 طفلا يتيما، حضر الحفل اللواء خالد أبو طالب مساعد مدير الأمن لفرقة المحلة والنائب حمادة القسط والنائب محمود شحاتة أعضاء مجلس النواب والمحاسب احمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.



احتفالية يوم اليتيم



جانب من التكريم



محافظ الغربية يشارك لاحتفاليه يوم اليتيم



محافظ الغربيه يشارك احتفالية يوم اليتيم