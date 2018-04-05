سعد الحريرى يصل باريس للمشاركة فى مؤتمر "سيدر" لدعم اقتصاد لبنان







باريس (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى العاصمة الفرنسية حيث يترأس وفد بلاده فى مؤتمر "سيدر" الذى يعقد غدا الجمعة فى باريس بمشاركة نحو ٥٠ دولة ومؤسسة مالية عالمية،ويهدف المؤتمر دعم اقتصاد لبنان ولتمويل برنامج البنية التحتية الذى أعدته الحكومة اللبنانية.

ومن المقرر أن يفتتح وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان المؤتمر غدا،ثم يلقى سعد الحريرى كلمته، على أن يختتم المؤتمر بكلمة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون.

ويضم الوفد اللبنانى المشارك فى المؤتمر وزراء: المالية على حسن خليل،والخارجية جبران باسيل، والنقل يوسف فنيانوس، والاقتصاد رائد خوري، والطاقة والمياه سيزار ابى خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ورئيس المجلس الإقتصادى الإجتماعى شارل عربيد،ومستشارى رئيس الجمهورية الياس أبى صعب وميراى عون، ومدير مكتب الحريرى نادر حريرى ومستشاره ناديم المنلا.