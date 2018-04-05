video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى يصل باريس للمشاركة فى مؤتمر "سيدر" لدعم اقتصاد لبنان

الخميس، 05 أبريل 2018 11:28 ص
سعد الحريرى يصل باريس للمشاركة فى مؤتمر "سيدر" لدعم اقتصاد لبنان سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان


باريس (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى العاصمة الفرنسية حيث يترأس وفد بلاده فى مؤتمر "سيدر" الذى يعقد غدا الجمعة فى باريس بمشاركة نحو ٥٠ دولة ومؤسسة مالية عالمية،ويهدف المؤتمر دعم اقتصاد لبنان ولتمويل برنامج البنية التحتية الذى أعدته الحكومة اللبنانية.

ومن المقرر أن يفتتح وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان المؤتمر غدا،ثم يلقى سعد الحريرى كلمته، على أن يختتم المؤتمر بكلمة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون.

ويضم الوفد اللبنانى المشارك فى المؤتمر وزراء: المالية على حسن خليل،والخارجية جبران باسيل، والنقل يوسف فنيانوس، والاقتصاد رائد خوري، والطاقة والمياه سيزار ابى خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ورئيس المجلس الإقتصادى الإجتماعى شارل عربيد،ومستشارى رئيس الجمهورية الياس أبى صعب وميراى عون، ومدير مكتب الحريرى نادر حريرى ومستشاره ناديم المنلا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى: مشروع تيار المستقبل هو أن نحمى البلد بالعمل وليس بالكلام

سعد الحريرى: أغلب الأحزاب السياسية تخوض الانتخابات المقبلة ضدى

سعد الحريرى

لبنان

مؤتمر سيدر

الاقتصاد اللبنانى

اخبار العرب




لا تفوتك
الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة