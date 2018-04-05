جامعة أسيوط توقع برتوكول مع مؤسسة أصدقاء معهد الأورام

جامعة أسيوط توقع برتوكول مع مؤسسة أصدقاء معهد الأورامالخميس، 05 أبريل 2018 01:34 م
وعن بنود برتوكول التعاون أشار الدكتور الجمال أن البنود تنص على تعاون الجامعة مع المؤسسات الشريكة للعمل على تنفيذ التهيئة الهندسة والبيئة للمؤسسات التعليمية والخدمية المختلفة ، مع تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة أسيوط من الحصول على الأدوات المساعدة والمعينات الحركية والأجهزة التعويضية والتكنولوجية اللازمة للحركة والتواصل والتحدث والدعم البصري وإتاحة تبادل المعلومات .
حيث تقوم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية بتقديم الدعم الفني لكافة الأنشطة المتقدمة والمشاركة فى وضع استراتيجيات العمل ومتابعة التنفيذ ، كما تقوم مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام بحشد الموارد المجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الأنشطة الطلابية .
وقد أعلن الدكتور الجمال أن برتوكول التعاون ساري لمدة عام سوف يتضمنه اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم التخطيط له مع تنظيم مؤتمرات نقاشية ودوائر للحوار وحملات تهدف إلى رفع الوعي بمفهوم البيئة الدامجة ورفع قدرات ذوى الإعاقة .
وفى نهاية حفل توقيع برتوكول التعاون قامت إدارة الجامعة بتوزيع 25 كرسي متحرك مقدم من الهيئة الإنجيلية من أحدث الإمكانيات على عدد من العاملين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة ، كما تم تخصيص عدد من الكراسى لتوزيعها على مستشفى الراجحى ومعهد جنوب مصر للأورام .
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