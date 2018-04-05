جامعة أسيوط توقع برتوكول مع مؤسسة أصدقاء معهد الأورام

أعلن الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ،توقيعه برتوكول تعاون يجمع بين الجامعة وكلاً من مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ،وذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة ، والدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، والسيدة مارجريت صاروفيم مدير أول التنمية المحلية بالهيئة القبطية ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها بالجامعة وقيادات العمل بالمؤسسة والهيئة وعدد من ذوى الإعاقة من العاملين والطلاب بجامعة أسيوط .

و أوضح الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا أن برتوكول التعاون يهدف إلى تكاتف جهود الجامعة مع كافة المؤسسات لتحقيق مساعي الجامعة الدامجة لذوى الإعاقة ، وجعلها بيئة ميسرة لإتاحة وصول خدماتها لكافة المواطنين بمختلف حالاتهم الصحية ومن شتى الأعمار ضمن مبادرة إعلان " جامعة أسيوط صدقة لذوى الإعاقة "