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الدفاع الروسية: خروج 635 مسلحا وعائلاتهم من الغوطة الشرقية فى يوم واحد

الخميس، 05 أبريل 2018 09:23 ص
الدفاع الروسية: خروج 635 مسلحا وعائلاتهم من الغوطة الشرقية فى يوم واحد خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


موسكو(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج 635 من المسلحين وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى شمال حلب.

وأكدت الوزارة فى بيان صباح اليوم الخميس، نقل الخارجين من الغوطة الشرقية على متن 17 حافلة إلى شمال محافظة حلب.

وأفادت وزارة الدفاع أن العدد الإجمالى لمن خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية وصل إلى 157 ألف شخص، منهم 33 ألفا خرجوا من مدينة دوما.

وأعلنت قيادة الجيش السورى فى 31 مارس الماضى تحرير كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما، آخر معاقل المسلحين فى الضاحية الشرقية لدمشق، التى يستمر خروج المسلحين وعائلاتهم منها للانتقال إلى منطقة جرابلس شمال محافظة حلب.

 


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